Украинский дрон сбросил бомбу на автозаправку в Брянской области

Украина применила дрон для бомбардировки Брянской области Российской Федерации.

Украинская армия отправила дрон на территорию Брянской области для нанесения удара по гражданским объектам, передает издание Mash.

Отмечается, что дрон нес взрывное устройство, которое было сброшено на автозаправочную станцию в селе Новые Юрковичи.

В итоге на АЗС произошел серьезный взрыв, но о пострадавших на данный момент информации не поступало. ь

Также отметим, что буквально в радиусе пары десятков метров от места взрыва находились несколько жилых домов и администрация сельсовета.

О повреждениях в близлежащих постройках также ничего не сообщалось.