Жители Анапы потребовали запретить концерты Филиппа Киркорова

Они возмущены его скандальным выступлением под песню «Мария Магдалена», где артист станцевал на поваленном кресте.

Певец Филипп Киркоров может лишиться концертов в городе Анапа. Горожане призвали власти отменить выступления артиста на этом курорте, сообщает Рамблер.ру.

В частности, против выступлений Киркорова представители местного казачьего общества, Центров славянской и армянской национальной культур, греческого общества «Горгиппия», уточняет издание «Анапское Черноморье».

Причина этого бойкота - скандальное выступление звезды под песню «Мария Магдалена», когда артист станцевал на поваленном кресте.

Ранее концерты Киркорова отменили Ставрополе, Пятигорске, Майкопе. Этого также потребовали местные жители. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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