Жители Анапы потребовали запретить концерты Филиппа Киркорова
Они возмущены его скандальным выступлением под песню «Мария Магдалена», где артист станцевал на поваленном кресте.
Певец Филипп Киркоров может лишиться концертов в городе Анапа. Горожане призвали власти отменить выступления артиста на этом курорте, сообщает Рамблер.ру.
В частности, против выступлений Киркорова представители местного казачьего общества, Центров славянской и армянской национальной культур, греческого общества «Горгиппия», уточняет издание «Анапское Черноморье».
Причина этого бойкота - скандальное выступление звезды под песню «Мария Магдалена», когда артист станцевал на поваленном кресте.
Ранее концерты Киркорова отменили Ставрополе, Пятигорске, Майкопе. Этого также потребовали местные жители.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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