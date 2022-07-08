Песков прокомментировал слова Путина о том, что РФ еще не начинала ничего серьезного на Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлении Владимира Путина, сделанное им в четверг, 7 июля заявил, что президент РФ просто напомнил, что потенциалы России и Украины совершенно непропорциональны.

В четверг президент России Владимир Путин встретился с лидерами фракций в Государственной Думе. Он заявил, в частности, что спецоперация Украине знаменует собой начало радикального краха миропорядка по-американски.

"Ничего серьезного в Украине пока не началось. Россия не отказывается от мирных переговоров по украинскому вопросу, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться", - подчеркнул президент России.

Эти слова процитировали СМИ всего мира, а сегодня об их значении спросили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что Путин сослался на заявления западных стран: "Президент просто напомнил, что потенциалы совершенно непропорциональны. И потенциал России в этом отношении настолько велик, что в настоящее время лишь малая его часть задействована в проведении специальной военной операции".

Поэтому, продолжил Песков, все эти заявления западников буквально абсурдны и просто добавляют проблем украинскому народу.