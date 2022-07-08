Слухам вопреки: Лайма Вайкуле, о тяжелом состоянии которой писали СМИ, готовится к концерту

Сама звезда хранит молчание, однако ее выступление заявлено на ежегодной музпремии в Латвии 27 июля.

Лайма Вайкуле готовится дать концерт на фоне слухов о якобы ее лежачем состоянии из-за онкологии. Как сообщает СтарХит, в мае появилась информация, будто рак, который певица победила много лет назад, вернулся к ней.

А недавно СМИ и вовсе заявили, будто состояние исполнительницы сильно ухудшилось, и она практически не встает с кровати.

Пока все гадают, правду ли сообщают медиа, сама Лайма готовится к концерту. В соцсетях она разместила пост, из которого следует, что 27 июля звезда споет на ежегодной музыкальной премии в Латвии.

Вайкуле не комментирует слухи о своей болезни, 68-летняя певица предпочитает молчать.

В 90-е у певицы выявили рак молочной железы. Лайма поборола недуг, но нынешней весной СМИ сообщили, что якобы опухоль вернулась. И на сей раз артистке нечего уже не помогает, и она будто бы даже не говорит и не встает с кровати.