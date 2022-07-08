Спасение ноутбука от жидкости: советы от специалистов

Вода очень хорошо растекается поверхностями, хорошо проводит электричество и оставляет после себя следы из осадка минералов и соли – все это вместе очень негативно влияет на нашу технику.

Чаще всего техника повреждается по вине разлитой жидкости. Все мы любим посидеть за ноутбуком наслаждаясь вкусным чаем или кофе. Однако такое соседство нельзя назвать самым лучшим, и в некоторых случаях может случиться коллапс, который приводит к порче техники. Что же делать, если все-таки на ноутбук попала жидкость?

Чаще всего получается спасти устройство. Но иногда это требует весьма дорогостоящий ремонт. Не стоит медлить когда произошла такая неблагоприятная ситуация, нужно сразу вести в ближайший сертифицированный производителем сервисный центр.

Перед тем как вести технику к специалистам, нужно сразу сделать несколько простых мер.

Во-первых нужно его сразу выключить полностью. Не стоит использовать рис, как это везде первостепенно рекламируют. Эта крупа в данном случае быстрее навредит, чем поможет.

Во вторых, нужно постараться убрать хотя бы видимую жидкость. Для этого нужно тонко сложить бумажное полотенце, застелить им клавиатуру, и затем перевернуть ноутбук. Это нужно для того, чтобы вода так глубоко не затекала внутрь клавиатуры, что обеспечит более дешевый ремонт.

Стоит ли нести в ремонт ноутбук, если он работает

Конечно если очень повезет и влага все-таки не доберется до клавиатуры, то конечно есть шанс, что он может высохнуть. Но вот что нужно учитывать, если это было кофе, то крупицы будут вредить технике и после высыхания, поэтому нужно его отнести в сервисный центр для чистки.

Какие жидкости наиболее опасны для ноутбука

Конечно попадание любой жидкости в ноутбук это очень плохо. Но что касается кофе, чай, алкоголь, то это будет в разы хуже. Если попадает сладкий напиток, то есть риск залипания клавиш.

Если вы попали в такую ситуацию – не паникуйте. Сделайте все вышеперечисленное в материале и скорее обратитесь в сервисный центр. Скорее всего, вам удастся спасти ваш ноутбук и минимально потратиться на чистку, а не на дорогой ремонт.