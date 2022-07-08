Наоми Кэмпбелл стала доктором наук
Ученую степень ей присудил английский Университет творческих искусств в знак признания огромного вклада в индустрию моды.
Супермодель Наоми Кэмпбелл стала доктором наук. Ученую степень ей присудил Университет творческих искусств Англии в знак признания огромного вклада в индустрию моды.
Церемония награждения прошла в Королевском фестивальном зале Лондона. Наоми Кэмпбелл для церемонии награждения выбрала бежевый комбинезон Burberry.
В момент вручения диплома супермодель прослезилась. Поддержать дочь пришла мама звнзды Валери Моррис.
Наоми, обращаясь к выпускникам университета, призвала их сохранять индивидуальность и не позволять никому себя менять.
Ранее Наоми Кэмпбелл побывала в Париже на Неделе высокой моды, где участвовала в кутюрном показе Balenciaga. На этом показе на сцену также вышли Николь Кидман, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Дуа Липа.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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