Костюмы для ролевых игр: рейтинг самых распространенных

Костюмы хороши не только для костюмированных вечеринок. Вечерние игры тоже могут быть интересными если их разнообразить образами супергероев или другими фантазиями.

Новое исследование показало, что пары, желающие усилить накал страстей в спальне, надевают для этого сексуальные костюмы: 66% британцев хотят, чтобы их сексуальные партнеры одевались.

Результаты исследования, проведенного по заказу End of Tenancy London, также показали, что подавляющему большинству тех, кто пробовал переодеваться в спальне, это понравилось (94,4%), и большинство (83,3%) сделали бы это снова.

Идея выглядеть дерзко в постели не нова, но исследования показывают, что некоторые образы с большей вероятностью возбудят вашу вторую половину.

Согласно обзору среднемесячных объемов поиска, за результатами которого последовал опрос 1451 участника, авторитетный выбор по-прежнему в моде.

Возьмите пару наручников, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений вашего партнера; переодевание в полицейского - пятый по популярности наряд, связанный с супергероями.

Это верно, некоторые люди не только хотят посмотреть "Капитана Америку" и "Чудо-женщину", но и хотят сняться в них.

Главный совет: если вы собираетесь на Росомаху, будьте осторожны, так как острые предметы и гениталии не смешиваются.

На четвертом месте оказалась еще одна классика: школьная форма.

Это, как правило, больше относится к женщинам, с клетчатыми юбками и белыми гольфами, доступными практически в любом секс-шопе, но непослушный профессор или строгий директор также являются распространенным сценарием ролевой игры и подходят для обоих полов.

Далее, на третьем месте, еще один герой: пожарные (у нас слишком много каламбуров со шлангами, чтобы выбирать из них, так что мы просто не будем туда заходить), за которым следует Playboy bunny, занявший второе место.

Мы не уверены, что обычный кролик подойдет так же хорошо, но вы всегда можете попробовать – просто держитесь подальше от зверства, пожалуйста.

Наконец, пришло время для самого востребованного образа из всех, когда дело доходит до секса: французская горничная.

Каждый пятый участник предпочел этот наряд, однако это был лишь третий по популярности поиск костюмов в Google. В этой категории победил кролик из Плейбоя.

Моряки, мусорщики и домовладельцы тоже попали в список – хотя мы не совсем уверены, что представляет собой наряд домовладельца.