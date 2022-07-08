На могиле Леонида Куравлева снесли памятник, который он сам заказал для себя и своей жены

Там стоит деревянный крест, место погребения засыпано хвоей, оставшейся с момента похорон звезды в январе нынешнего года.

Народный артист России Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января 2022 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище - рядом с женой.

Последние годы кумир миллионов жил отшельником - так на звезду советсткого кино повлияла потеря жены Нины, которой не стало в 2012 году. Вместе они прожили полвека.

Леонид Вячеславович готовился и к собственной смерти. Он сразу заказал памятник на двоих, нанеся на надгробие имя жены и свое.

Но, как выяснили корреспонденты "Экспресс газеты", актер старался напрасно. Памятник, который Куравлев приготовил для жены и для себя, снесли.

Сейчас на Троекуровском на месте захоронения актера стоит деревянный крест, могилы засыпаны старой хвоей. Поклонница звезды, которую журналист встретил на кладбище, заявила, что великий человек "не должен после смерти в грязи лежать".

Женщина рассказала, что ветки, абы как наваленные фотографии, сухие цветы фотографируют блогеры.

Леонид Куравлев снялся в 200 фильмах, самые известные из которых «Афоня», «Ширли-мырли», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок».