Галкин намекнул на возвращение в Россию в социальных сетях
Известный юморист Максим Галкин сделал трогательную публикацию ко Дню семьи. В соцсетях он опубликовал в видео серию фото с супругой. Все снимки сделаны в России.
Поклонники Максима Галкина, просмотрев одну из последних публикаций комика, сделали вывод, что тот хочет вернуться на родину.
В День семьи, любви и верности артист разместил трогательный видеоролик, который посвящен его жене Алле Борисовне Пугачевой. На снимках позирует звездная пара в различные моменты семейной жизни.
Примечательно, что все снимки, представленные в слайд-шоу, были запечатлены в России-матушке. По этой причине подписчики артиста решили, что Галкин скучает по родине.
Посыпались комментарии:
Как все меняется.
По замку соскучился.
Соскучился по дому.
Напомним, что Галкин с Пугачева и детьми уехали с территории Российской Федерации ещё в начале марта. Продолжительное время звёзды провели в Израиле, а в настоящее время они находятся в Юрмале.
Пребывая в израильском государстве, Максим Галкин успешно гастролировал по городам страны. На своих выступлениях он позволял себе критиковать действия российских властей, своих коллег по телевидению, в частности, Владимира Соловьёва и Ольгу Скабееву.
Известные личности, оставшиеся на родине в тяжёлый час, простые россияне не оставались в стороне, а также склоняли "смелого" артиста как только можно.
Появились сведения, что Галкин наговорил себе на срок. На него завели уголовное дело.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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