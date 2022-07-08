Галкин намекнул на возвращение в Россию в социальных сетях

Известный юморист Максим Галкин сделал трогательную публикацию ко Дню семьи. В соцсетях он опубликовал в видео серию фото с супругой. Все снимки сделаны в России.

Поклонники Максима Галкина, просмотрев одну из последних публикаций комика, сделали вывод, что тот хочет вернуться на родину.

В День семьи, любви и верности артист разместил трогательный видеоролик, который посвящен его жене Алле Борисовне Пугачевой. На снимках позирует звездная пара в различные моменты семейной жизни.

Примечательно, что все снимки, представленные в слайд-шоу, были запечатлены в России-матушке. По этой причине подписчики артиста решили, что Галкин скучает по родине.

Посыпались комментарии:

Как все меняется.

По замку соскучился.

Соскучился по дому.

Напомним, что Галкин с Пугачева и детьми уехали с территории Российской Федерации ещё в начале марта. Продолжительное время звёзды провели в Израиле, а в настоящее время они находятся в Юрмале.

Пребывая в израильском государстве, Максим Галкин успешно гастролировал по городам страны. На своих выступлениях он позволял себе критиковать действия российских властей, своих коллег по телевидению, в частности, Владимира Соловьёва и Ольгу Скабееву.

Известные личности, оставшиеся на родине в тяжёлый час, простые россияне не оставались в стороне, а также склоняли "смелого" артиста как только можно.

Появились сведения, что Галкин наговорил себе на срок. На него завели уголовное дело.