Как дать жимолости вторую жизнь: правильная обрезка для омоложения

Жимолость может радовать отменными урожаями до 15 лет подряд, но всему есть предел. Куст начинает стареть и плодов на нем все меньше и меньше с каждым годом. Как вернуть жимолости прежнюю урожайность, подскажут эксперты.

Большую часть ягодок дают новые побеги жимолости, а старый куст дает мало молодых веточек. Поэтому и урожайность падает. Обрезка поможет исправить ситуацию.

Процедура делается не только для омолаживания старых кустов, но и для жимолости, которую повредили вредители или сильные ветра.

Оптимальный срок обрезки - весна (март/апрель) и прохладная погода. Новые приросты за лето окрепнут и дадут к следующему сезону хороший урожай.

Как правило, при омолаживании "под пень" удаляются все веточки, которым больше 10 лет. При этом можно также убрать ветви с повреждениями или больные побеги.

Щадящая обрезка предполагает удаление старых скелетных ветвей не под пень, а наполовину.

Тогда в следующем году будет большое количество новых приростов и при этом решится проблема загущенности кроны.

Если делается осенняя обрезка, после завершения процедуры нужно под куст вносить суперфосфат.

Обрезка лишь ненадолго продлевает жизнь жимолости, но чуда, конечно, не произойдет: еще два-три сезона куст будет радовать урожаем, но возраст со временем все равно возьмет свое.