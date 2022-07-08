Как дать жимолости вторую жизнь: правильная обрезка для омоложения
Жимолость может радовать отменными урожаями до 15 лет подряд, но всему есть предел. Куст начинает стареть и плодов на нем все меньше и меньше с каждым годом. Как вернуть жимолости прежнюю урожайность, подскажут эксперты.
Большую часть ягодок дают новые побеги жимолости, а старый куст дает мало молодых веточек. Поэтому и урожайность падает. Обрезка поможет исправить ситуацию.
Процедура делается не только для омолаживания старых кустов, но и для жимолости, которую повредили вредители или сильные ветра.
Оптимальный срок обрезки - весна (март/апрель) и прохладная погода. Новые приросты за лето окрепнут и дадут к следующему сезону хороший урожай.
Как правило, при омолаживании "под пень" удаляются все веточки, которым больше 10 лет. При этом можно также убрать ветви с повреждениями или больные побеги.
Щадящая обрезка предполагает удаление старых скелетных ветвей не под пень, а наполовину.
Тогда в следующем году будет большое количество новых приростов и при этом решится проблема загущенности кроны.
Если делается осенняя обрезка, после завершения процедуры нужно под куст вносить суперфосфат.
Обрезка лишь ненадолго продлевает жизнь жимолости, но чуда, конечно, не произойдет: еще два-три сезона куст будет радовать урожаем, но возраст со временем все равно возьмет свое.
Опубликовано: Храмова Оксана
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