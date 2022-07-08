Проблема целлюлита: 4 мифа в которые мы до сих пор верим

Борьба с целлюлитом - это проблема номер один практически у всех женщин. Сегодня попытаемся развеять мифы о надоедливой "апельсиновой корке" на коже.

В настоящее время все чаще можно встретить женщин, которые борются с проблемой целлюлита. Его можно найти на бедрах многих женщин.

Каждый из нас пытается активно противостоять ему. На этот счет и возникло немало мифов.

Итак, какие мифы существуют о целлюлите?

1. Похудение без целлюлита. Худым женщинам кажется возможным похудеть без апельсиновой корки на ягодицах.

2. Только женщины. Стоит отметить, что целлюлит можно увидеть и у мужчин. Целлюлит – это не чисто женская проблема.

3. Вес. Если женщина должна похудеть, это не значит, что целлюлит исчезнет. Проще говоря, это будет менее заметно.

4. Сливки. Никакой крем не избавит вас от этой проблемы. Крем сделает кожу более гладкой, а ямочки станут менее заметными.

Каждой женщине нужно усвоить, чтобы никогда не сталкиваться с такой проблемой, как целлюлит, нужно вести активный образ жизни. Это означает, что вам нужно меньше времени проводить у телевизора и больше двигаться. Не менее важно скорректировать рацион питания. Включите в рацион побольше фруктов, а от тортов отсюда следует отказаться.