Экс-глава Минфина Британии выдвинулся в лидеры консерваторов вместо Джонсона

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера местной консервативной партии.

Вечером 8 июля британская газета The Guardian сообщила, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявил о выдвижении своей персоны на должность лидера консервативной партии страны, которую до вчерашнего дня возглавлял экс-премьер Британии Борис Джонсон.

Примечательно, что днём ранее о своих намерениях побороться за пост главы консерваторов Великобритании объявил британский министр обороны Бен Уоллес, который лидирует в этой сфере по результатам соцопросов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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