Мужчина, убивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, признал себя виновным

Мужчина, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признал себя виновным в стрельбе.

Полиция префектуры Нара сообщила, что у преступника был самодельный пистолет. Непонятно, покупал ли он детали для его реализации в Интернете. 

При обыске дома террориста было обнаружено еще несколько единиц оружия и взрывчатки, жители дома эвакуированы. Следователи сообщают, что нападавшего, похоже, не тронуло происшествие, и он спокойно отвечает на вопросы. 

По его словам, у него была неприязнь к организации, к которой якобы принадлежал бывший премьер-министр Японии. 

Однако неизвестно, о какой организации идет речь. Ожидается, что полиция также проверит, была ли защита Синдзо Абэ достаточной.

В Синдзо Абэ дважды выстрелили из пистолета на митинге перед воскресными выборами в верхнюю палату парламента в городе Нара на западе Японии. 

Синдзо Абэ, который был премьер-министром в 2006 году, а затем в 2012-2020 годах, занимал этот пост дольше всех в истории Японии. Ему было 67 лет.

Опубликовано: Николай Скира

 

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