Путин поручил энергокомпаниям подготовиться к эмбарго ЕС на нефть из России
Владимир Путин приказал российским энергетическим компаниям быть готовыми к решению Евросоюза ввести эмбарго на нефть из России.
Вечером пятницы Владимир Путин публично заявил, что российские нефтегазовые корпорации обязаны быть готовыми к эмбарго стран-участниц Европейского союза на нефть из России. По словам Путина, государства ЕС уже пролоббировали введение подобных антироссийских санкций в рамках нового пакета экономических рестрикций в отношении Москвы.
Также Владимир Путин отметил, что Россия успешно справляется с новыми санкциями Евросоюза, которые были введены после начала военной спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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