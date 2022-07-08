Путин поручил энергокомпаниям подготовиться к эмбарго ЕС на нефть из России

Владимир Путин приказал российским энергетическим компаниям быть готовыми к решению Евросоюза ввести эмбарго на нефть из России.

Вечером пятницы Владимир Путин публично заявил, что российские нефтегазовые корпорации обязаны быть готовыми к эмбарго стран-участниц Европейского союза на нефть из России. По словам Путина, государства ЕС уже пролоббировали введение подобных антироссийских санкций в рамках нового пакета экономических рестрикций в отношении Москвы.

Также Владимир Путин отметил, что Россия успешно справляется с новыми санкциями Евросоюза, которые были введены после начала военной спецоперации на Украине.