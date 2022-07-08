Дрон армии Украины сбросил бомбу на село Новые Юрковичи в Брянской области РФ

Украинские войска атаковали российскую деревню Новые Юрковичи с помощью БПЛА и взрывчатки.

8 июля российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что вооружённые силы Украины совершили нападение на деревню Новые Юрковичи в Брянской области России, сбросив бомбу с беспилотного летательного аппарата на территорию села возле украинской границы.

Котенок утверждает, что снаряд ВСУ взорвался прямо рядом с жилыми домами россиян, однако в Министерстве обороны и пресс-службы губернатора Брянской области данную информацию пока не подтверждали, но и не опровергали.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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