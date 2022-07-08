Delfi: премьер-министр Эстонии Кая Каллас покидает пост вслед за Борисом Джонсоном

Газета Delfi сообщила об увольнении эстонского премьер-министра Кайи Каллас.

В пятницу вечером прибалтийская газета Delfi сообщила, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла решение покинуть государственный пост и уйти из большой политики, как это накануне сделал британский премьер Борис Джонсон, оставив свою должность под давлением общественности и однопартийцев.

Примечательно, что после ухода из политики Джонсона бывший президент России Дмитрий Медведев сообщил, что ожидает увольнения лидеров Германии, Польши и государств Прибалтики.