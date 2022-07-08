Delfi: премьер-министр Эстонии Кая Каллас покидает пост вслед за Борисом Джонсоном
Газета Delfi сообщила об увольнении эстонского премьер-министра Кайи Каллас.
В пятницу вечером прибалтийская газета Delfi сообщила, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла решение покинуть государственный пост и уйти из большой политики, как это накануне сделал британский премьер Борис Джонсон, оставив свою должность под давлением общественности и однопартийцев.
Примечательно, что после ухода из политики Джонсона бывший президент России Дмитрий Медведев сообщил, что ожидает увольнения лидеров Германии, Польши и государств Прибалтики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин поручил энергокомпаниям подготовиться к эмбарго ЕС на нефть из России
Захарова: Россия подготовила жёсткий ответ на запрет Литвы транзита в Калининград
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров