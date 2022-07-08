Подруга Ани Лорак прекратила общение с ней из-за ситуации в Украине

Лучшая подруга Ани Лорак украинская гимнастка Лилия Подкопаева прекратила общение с певицей из-за того, что та не высказывает свою позицию относительно спецоперации в Украине.

Лучшая подруга украинской исполнительницы Ани Лорак, гимнастка Лилии Подкопаевой прекратила общение с артисткой из-за разности взглядов относительно ситуации в Украине.

Лилия Александровна Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории. Обладательница Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка Игр в Атланте.

Спортсменка не один раз призывала приятельницу открыто высказать своё мнение касательно спецоперации РФ в Украине. Певица проигнорировала просьбы лучшей подруги.

Подкопаева рассказала о том, как прекратила общаться с Ани Лорак:

Но никто никому ничего не должен. Ты так чувствуешь, это твое право. Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся больше.

Спецоперация РФ на Донбассе, которая началась 24 февраля текущего года, разделила знаменитостей на 3 лагеря.

Звёзды отреагировали на ситуацию по- разному. Одни поддержали решение российских властей, другие высказались против. Присутствует также категория известных личностей, которая приняла решение не озвучивать своего мнения по вопросу.

Среди таких селебритис оказалась и Ани Лорак.