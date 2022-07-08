Associated Press: G20 не согласовали единую позицию по спецоперации на Украине

Как автор скульптуры Рабочий и Колхозница Вера Мухина устраивала личное счастье, даже лишившись носа

Вера Мухина рано лишилась матери, а потом и носа при случайном падении, но это не помешало ей быть успешной и счастливой в личной жизни.

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