Associated Press: G20 не согласовали единую позицию по спецоперации на Украине
Новостное агентство Associated Press утверждает, что дипломаты G20 не смогли выработать общую позицию по российской военной спецоперации внутри украинского государства.
8 июля вечером американская газета Associated Press сообщила, что официальные представители "Большой двадцатки" не смогли прийти к единому мнению о российской военной спецоперации на территории Украины в ходе минувшего саммита. Также участники форума G20 не нашли единой позиции касательно прогнозируемых последствий боевых действий на Украине.
По мнению обозревателей Associated Press, подобное обстоятельство делает затруднительным дальнейшее сотрудничество стран G20 в рамках данной организации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин поручил энергокомпаниям подготовиться к эмбарго ЕС на нефть из России
Захарова: Россия подготовила жёсткий ответ на запрет Литвы транзита в Калининград
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров