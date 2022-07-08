Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о своём намерении подать в отставку с занимаемого государственного поста.

8 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая ранее обещала, что сможет заставить страдать каждого русского, в своём пресс-релизе сообщила, что приняла решение завершить свою политическую карьеру.

Каллас отмечает, что приняла это решение сугубо самостоятельно, так как устала увольнять министров из своего парламентского кабинета из-за расхождения во взглядах касательно дальнейшего будущего Эстонии.