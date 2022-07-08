Байден подписал указ об абортах, но они не станут легальными
Президент США подписал указ об абортах и контрацепции. Документ будет иметь ограниченное влияние, поскольку каждый штат может принимать решения о запрете абортов и доступа к лекарствам для прерывания беременности.
Джо Байден находится под давление сторонников-демократов, которые требуют принять меры после недавнего решения Верховного суда, позволившего штатам запрещать аборты.
Указ предусматривает смягчение потенциальных наказаний, с которыми могут столкнуться женщины, решившие сделать аборт. Но гарантировать доступ к абортам по всей стране этот документ не сможет.
Однако такими полномочиями обладает Конгресс. По словам Байдена, самый быстрый законный способ восстановить право женщин на аборты – это голосование. Он напомнил, что в ноябре состоятся выборы.
Указ предписывает агентствам работать над обучением медицинских работников и страховых компаний правилам обмена конфиденциальной информацией для защиты женщин.
Федеральной торговой комиссии рекомендовано принять меры для защиты конфиденциальности пользователей, которые ищут информацию о репродуктивном здоровье в интернете.
Байден дал поручение собрать юристов-добровольцев для оказания женщинам безвозмездной помощи в условиях новых ограничений.
Представительство интересов женщин может включать защиту права на выезд в другой штат для получения медицинской помощи.
Опубликовано: Светлана Репина
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