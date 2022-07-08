Байден подписал указ об абортах, но они не станут легальными

Президент США подписал указ об абортах и контрацепции. Документ будет иметь ограниченное влияние, поскольку каждый штат может принимать решения о запрете абортов и доступа к лекарствам для прерывания беременности.

Джо Байден находится под давление сторонников-демократов, которые требуют принять меры после недавнего решения Верховного суда, позволившего штатам запрещать аборты.

Указ предусматривает смягчение потенциальных наказаний, с которыми могут столкнуться женщины, решившие сделать аборт. Но гарантировать доступ к абортам по всей стране этот документ не сможет.

Однако такими полномочиями обладает Конгресс. По словам Байдена, самый быстрый законный способ восстановить право женщин на аборты – это голосование. Он напомнил, что в ноябре состоятся выборы.

Указ предписывает агентствам работать над обучением медицинских работников и страховых компаний правилам обмена конфиденциальной информацией для защиты женщин.

Федеральной торговой комиссии рекомендовано принять меры для защиты конфиденциальности пользователей, которые ищут информацию о репродуктивном здоровье в интернете.

Байден дал поручение собрать юристов-добровольцев для оказания женщинам безвозмездной помощи в условиях новых ограничений.

Представительство интересов женщин может включать защиту права на выезд в другой штат для получения медицинской помощи.