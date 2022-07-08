Как выглядит могила Жанны Фриске в день её рождения: певице исполнилось бы сегодня 48 лет

Сегодня известной российской исполнительнице Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. Поклонники до сих пор не забывают светлую исполнительницу, приходя к ней на могилу.

Знаменитая исполнительница ушла в мир иной в 2015 году. Причиной трагедии стала агрессивная форма рака.

Сегодня Жанне Фриске 48 лет. И через 7 лет после её гибели фанаты певицы несут цветы и другие подарки. Похоронена артистка на Николо-Архангельском кладбище.

Первое, что кидается в глаза - памятник знаменитости, где она предстала в красивом платье и с улыбкой на лице. Рядом стоит мягкая игрушка - милый розовый львенок.

По всему периметру захоронения расставлены корзины и вазы с большим разнообразием цветов: нежно-розовые тюльпаны, белые розы, алые гвоздики. Справа - портрет Жанны Фриске в прозрачной рамке. Сзади - мраморная колонна.

Онкология не пощадила любимую многими певицу. Около 2 лет знаменитость тяжело болела, сражалась со смертельным заболеванием ради маленького сына Платона. К несчастью, недуг оказался сильнее.

Ранее продюсер Андрей Загорский, друживший с Жанной, назвал имя близкого ей человека, который отвернулся от неё, узнав о страшном диагнозе.

По словам Загорского, отвернулся от тяжело больной женщины самый близкий ей человек, муж Дмитрий Шепелев.

До сих пор не забывает бывшую солистку "Блестящих" её коллега и близкая подруга Ольга Орлова.