Как выглядит могила Жанны Фриске в день её рождения: певице исполнилось бы сегодня 48 лет
Сегодня известной российской исполнительнице Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. Поклонники до сих пор не забывают светлую исполнительницу, приходя к ней на могилу.
Знаменитая исполнительница ушла в мир иной в 2015 году. Причиной трагедии стала агрессивная форма рака.
Сегодня Жанне Фриске 48 лет. И через 7 лет после её гибели фанаты певицы несут цветы и другие подарки. Похоронена артистка на Николо-Архангельском кладбище.
Первое, что кидается в глаза - памятник знаменитости, где она предстала в красивом платье и с улыбкой на лице. Рядом стоит мягкая игрушка - милый розовый львенок.
По всему периметру захоронения расставлены корзины и вазы с большим разнообразием цветов: нежно-розовые тюльпаны, белые розы, алые гвоздики. Справа - портрет Жанны Фриске в прозрачной рамке. Сзади - мраморная колонна.
Онкология не пощадила любимую многими певицу. Около 2 лет знаменитость тяжело болела, сражалась со смертельным заболеванием ради маленького сына Платона. К несчастью, недуг оказался сильнее.
Ранее продюсер Андрей Загорский, друживший с Жанной, назвал имя близкого ей человека, который отвернулся от неё, узнав о страшном диагнозе.
По словам Загорского, отвернулся от тяжело больной женщины самый близкий ей человек, муж Дмитрий Шепелев.
До сих пор не забывает бывшую солистку "Блестящих" её коллега и близкая подруга Ольга Орлова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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