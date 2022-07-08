Из-за дефицита российского газа Германия возвращается к угольной энергетике

Из-за газового кризиса в Германии парламентарии Бундестага приняли решения вернуться к угольной энергетике. Однако поправка, направленная на сохранение в работе АЭС, которые планируется закрыть до конца этого года, принята не была, сообщает dpa.

Россия уже несколько недель сокращает поставки газа в Германию. Кроме того, есть серьезные опасения, что плановый ремонт газопровода "Северный поток-1", начавшийся в середине июля, станет предлогом полностью отрезать Германию от поставок российского газа.

Депутаты Бундестага уже в четверг вечером обсудили, в частности, o государственная помощь энергетическим компаниям – чтобы скачки цен на газ для поставщиков энергии могли более равномерно переноситься на потребителей.

Однако федеральное правительство хочет избежать необходимости использовать этот инструмент, подчеркивает DPA.

Бундестаг отклонил поправку парламентариев ЕС о продлении срока эксплуатации атомных электростанций. Оппозиционные ХДС и ХСС предположили, что, помимо угольных электростанций, можно было бы продолжить эксплуатацию трех действующих немецких атомных электростанций.

Поправки к закону, принятые Бундестагом в четверг вечером, были приняты Бундесратом в пятницу, 8 июля.

"Эти поправки являются реакцией на серьезное ограничение поставок российского газа по газопроводу "Северный поток—1", — подчеркивает DPA.

В целях экономии газа для выработки электроэнергии предполагается использовать угольные электростанции, которые в настоящее время работают лишь в ограниченном объеме или были закрыты и остаются в резерве.