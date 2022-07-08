Простая схема, которая поможет гарантированно и без труда разобраться с монилиозом

Среди обилия фунгицидов, созданных для лечения монилиоза косточковых культур, сложно не запутаться и сделать хороший выбор. Предложенная схема - простой готовый вариант для дачников от опытных экспертов в этом деле.

Понятная и удобная схема применения препаратов предполагает максимальную безопасность для окружающей среды.

При этом выбранные фунгицидные средства идеально дополняют и перекрывают друг друга своим действием.

В схеме будут использоваться "Бордоская жидкость", "Хорус", "Скор".

Первый раз обработка делается во время первых оттепелей. Последняя будет проведена за месяц до начала сбора урожая. Во время цветения надо выдержать паузу.

Проводить обработку при температуре ниже +3 градуса не имеет смысла.

Для первого раза используется "Бордоская жидкость", ею надо очень обильно облить все деревья в саду. Делается это в марте при первом потеплении.

Препарат не является системным, то есть действует поверхностно, не проникая внутрь растения. При этом создает защитное покрытие надолго.

Особенности обработки - дерево должно быть максимально полностью покрыто жидкостью, нельзя оставлять необработанным даже самый маленький участок.

Для первой обработки "бордоска" 3% подходит идеально: погода еще неустойчивая, холод сменятся теплом, сухая погода - сыростью.

"Бордоска" не смывается осадками и держится месяц на растении. Это в случае, если жидкость приготовлеа своими руками, а не из магазинного концентрата, который просто разводится водой.

Вторая обработка делается в апреле, когда уже стабильно тепло (t выше +5) и начинают лопаться почки. Теперь в ход идет "Хорус".

Третий раз нужно обращаться к фунгицидам накануне фазы цветения. И на этот раз используется "Скор".

Препарат хорошего качества с одним недостатком: он действует только при t выше +15.

"Скор" желательно совместить с "Актарой", так можно убить двух зайцев: и с монилиозом справиться и с вредителями, которые способны переносить споры грибка. Мыло к этой смеси не добавляется.

Четвертая обработка против плодовой гнили косточковых проходит после цветения.

При обнаружении в саду или на соседнем участке бактериального ожога нужно одновременно применять "Скор" с "Фитолавином". Последний препарат является антибиотиком для растений.

Пятый раз деревья нуждаются в обработке, когда плоды в стадии созревания, но не позднее, чем за месяц до уборки урожая.

Шестую обработку делают после снятия плодов. Седьмую надо провести перед зимовкой, снова используя "Бордоскую жидкость".

Монообработок следует избегать, чтобы не вызвать у возбудителя болезни привыкания к препарату.

Чередование фунгицидов решит эту проблему, "бордоска" же к привыканию не приводит.