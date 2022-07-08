В Калифорнии с неба падают десятки анчоусов
Жители Калифорнии столкнулись со странным явлением: на улицы прямо с неба стала падать рыба. Как выяснилось, это анчоусы.
О таких случаях рассказали жители нескольких регионов на побережье. На прошлой неделе на берегу лагуны Болинас были обнаружены тысячи мертвых анчоусов.
Несмотря на кажущуюся странность, ученые дают вполне рациональное объяснение случившемуся. Это связано со стремительным ростом популяции анчоусов у побережья Калифорнии.
Морской эколог из Национального управления океанических и атмосферных исследований Джаррод Сантор рассказывает, что морские хищники преследуют анчоусов в мелководных водах лагуны.
Рыба застревает на отмели, у нее заканчивается кислород. Что касается падающих с неба анчоусов, это явление ученые тоже могут объяснить.
По их словам, птицы несут рыбу к птенцам, но могут переносить только определенное ее количество. Остальные анчоусы падают на землю.
Сантор говорит, что на крышах зданий в городе гнездятся чайки, которые часто дерутся за еду. Во время драки рыба выпадает.
Популяция анчоусов увеличивается и сокращается естественным образом. С 2016 года их количество у побережья Калифорнии увеличилось на порядки.
Опубликовано: Светлана Репина
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