МИД РФ пригрозил Литве и ЕС «решительными мерами», если не будет возобновлен транзит в Калининград
В пятницу Россия предупредила Литву и весь Европейский союз, что может принять против них «решительные меры», если не будет возобновлен транзит определенных товаров в российский Калининград и из него, сообщает ТАСС.
"Если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, Россия предпримет решительные шаги в сторону Литвы и Евросоюза. Решение проблемы заняло слишком много времени", — заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова .
Литва запретила транзит через свою территорию товаров, подпадающих под санкции ЕС, в Калининград и из Калининграда. Россия с самого начала угрожала ответными мерами.
Агентство Reuters сообщило из анонимных источников, что чиновники ЕС при поддержке правительства Германии работают над тем, чтобы исключить перевозки грузов в Калининград из-под санкций, наложенных на Россию.
Если Литва согласится на такое решение, соглашение по этому поводу может быть достигнуто до 10 июля .
17 июня был запрещен железнодорожный транзит продукции из стали и черных металлов между Калининградом и остальной Россией через Литву.
Вильнюс ввел эти ограничения, ссылаясь на санкции ЕС, введенные против России. Россия обвинила Литву в приостановке транзита и объявила об ответных мерах.
Опубликовано: Николай Скира
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