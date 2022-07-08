Шепелев не хотел тратить деньги на лечение Жанны Фриске, а сбор средств объявил, когда певице было совсем плохо

Телеведущего Дмитрия Шепелева, супруга покойной Жанны Фриске обвиняют в том, что тот не желал тратить личные средства на лечение жены. А о сборе средств Шепелев сообщил, когда певице стало совсем плохо.

Ведущий Георгий Иващенко заявил, что его коллега и муж покойной Дмитрий Шепелев объявил сбор средств на лечение Жанны Фриске, когда было уже слишком поздно.

Экс-солистка популярного музыкального коллектива "Блестящие" скончалась от рака мозга в 2015 году. Почитатели её таланта до последнего не хотели верить в то, что любимая артистка умерла. Они надеялись, что знаменитость поправится.

Сразу после того как появились страшные новости о гибели исполнительницы, интернет-пользователи стали обвинять в гибели любимицы её мужа, утверждая, что тот тянул с лечением и до последнего и не желал тратить свои деньги, чтобы помочь самому близкому человеку.

Эту информацию подтвердил и Иващенко, сообщив, что звёздное семейство долгое время скрывало страшный недуг исполнительницы, а сбор средств был объявлен, когда уже ничто не могло спасти артистку.

Она не хотела быть слабой в публичном поле. Но именно Шепелев в момент, когда Жанна обессилила, принял решение, что он не хочет тратить личные финансы на ее восстановление. Поэтому объявили о сборах.

Напомним, что Жанна Фриске умерла в июне 2015 года от глиобластомы головного мозга.

Глиобластома - это злокачественное новообразование в головном или спинном мозге. Развивается из вспомогательных глиальных клеток. Они представляют собой своеобразный каркас нервной ткани, который обеспечивает опору для нейронов (нервных клеток) и их метаболизм.

У певицы и Дмитрия Шепелева остался сын Платон, которому в апреле текущего года исполнилось 9 лет.