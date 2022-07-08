Бывшего премьер-министра Японии убили из странного оружия
8 июля был убит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Его застрелили из необычного оружия.
В Японии крайне редко случаются преступления, связанные с использованием огнестрельного оружия. Получить разрешение на его покупку в стране очень сложно.
Тем не менее, Синдзо Абэ погиб от выстрелов в шею и сердце. Местные власти задержали предполагаемого стрелка – 41-летнего Тэцуя Ямагами.
Этого человека сфотографировали в тот момент, когда он бросал на землю огнестрельное оружие перед задержанием сотрудниками службы безопасности.
Судя по видеозаписям, стрелок подошел к Абэ сзади и сделал два выстрела. Несколько прохожих, включая репортера японской общественной телекомпании NHK, сделали фото оружия.
Эксперты считают, что это самодельное устройство. Н. Р. Джензен-Джонс, специалист по разведке оружия и боеприпасов и директор британской службы исследований вооружений (ARES), что оружие очень необычное.
Оно работает от электричества, через торцевые заглушки проведены провода. Джензен-Джонс полагает, что это гладкоствольное оружие, которое заряжается через дуло.
Не исключено, что порох и снаряд заряжаются отдельно, как это делается в мушкетах. Для такого устройства не требуются коммерческие боеприпасы, которые очень строго отслеживаются в Японии.
Во время обыска в доме Ямагами обнаружен самодельные пистолеты и взрывчатые вещества. Сообщается, что он признался в совершенном преступлении.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Вред пива для мужчин: в алкоголе содержится женский гормон
Пиво считается одним из самых распространенных и повсеместно изготавливающихся напитков. Пиво вкусное, но много кто замечал, что если его пить много - можно сильно растолстеть. А для мужчин это еще и опасно. Чем же?Подробнее...
-
-
Роман Абрамович нанял адвокатов за 1450 долларов в час после ареста его самолетов
Российский миллиардер Роман Абрамович нанял американскую юридическую компанию Kobre & Kim. Несмотря на то, что он попал под санкции Великобритании и Евросоюза, санкции США на него не распространяются.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Дрон армии Украины сбросил бомбу на село Новые Юрковичи в Брянской области РФ
Минобороны США: Пентагон предоставит Украине ЗРК NASAMS
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Сергей Лавров ушел со встречи руководителей МИД G20
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров