Бывшего премьер-министра Японии убили из странного оружия

8 июля был убит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Его застрелили из необычного оружия.

В Японии крайне редко случаются преступления, связанные с использованием огнестрельного оружия. Получить разрешение на его покупку в стране очень сложно.

Тем не менее, Синдзо Абэ погиб от выстрелов в шею и сердце. Местные власти задержали предполагаемого стрелка – 41-летнего Тэцуя Ямагами.

Этого человека сфотографировали в тот момент, когда он бросал на землю огнестрельное оружие перед задержанием сотрудниками службы безопасности.

Судя по видеозаписям, стрелок подошел к Абэ сзади и сделал два выстрела. Несколько прохожих, включая репортера японской общественной телекомпании NHK, сделали фото оружия.

Эксперты считают, что это самодельное устройство. Н. Р. Джензен-Джонс, специалист по разведке оружия и боеприпасов и директор британской службы исследований вооружений (ARES), что оружие очень необычное.

Оно работает от электричества, через торцевые заглушки проведены провода. Джензен-Джонс полагает, что это гладкоствольное оружие, которое заряжается через дуло.

Не исключено, что порох и снаряд заряжаются отдельно, как это делается в мушкетах. Для такого устройства не требуются коммерческие боеприпасы, которые очень строго отслеживаются в Японии.

Во время обыска в доме Ямагами обнаружен самодельные пистолеты и взрывчатые вещества. Сообщается, что он признался в совершенном преступлении.