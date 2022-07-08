Индия и Россия создали торговый коридор через Иран

Иран становится ключевым узлом нового транспортного коридора между Индией и Россией. Теперь вести торговлю можно будет быстрее и дешевле.

5 июля после переговоров на высоком уровне Индия призвала Иран активировать международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC). Его протяженность составляет 7 200 км.

INSTC представляет собой мультимодальную транспортную сеть морских, железнодорожных и автомобильных перевозок между Россией и Индией. К концу 2021 года эти страны увеличили объем взаимной торговли до 13 млрд долларов.

Уже проведены пробные рейсы. Они показали, что коридор сокращает время в пути на 25 дней, а стоимость перевозок снижается на 30%. INSTC является альтернативой Суэцкому каналу, не попадает под санкции и не находится под влиянием стран Запада.

Маршрут затрагивает более 18 стран, ни одна из которых не поддерживала западные санкции в отношении России. Перевозка контейнеров в Индию по восточной ветке коридора уже началась.

В долгосрочной перспективе коридор может стать альтернативой традиционным маршрутам через Суэцкий канал, Средиземное море и Босфор.

Иран обеспечивает альтернативный маршрут в Афганистан и Среднюю Азию, минуя Пакистан.

Индия обратилась с просьбой о передаче иранского порта Чабахар под действие транспортного коридора, чтобы обеспечить доступ к морю и создать коммерческий транзитный узел для региона.