Роман Абрамович нанял адвокатов за 1450 долларов в час после ареста его самолетов

Российский миллиардер Роман Абрамович нанял американскую юридическую компанию Kobre & Kim. Несмотря на то, что он попал под санкции Великобритании и Евросоюза, санкции США на него не распространяются.

Представители Kobre & Kim говорят, что они будут предоставлять консультации в отношении судебных и административных разбирательств, взаимодействия с государственными органами и правительством.  

Абрамович нанял адвокатов вскоре после того, как США получили ордер на арест двух его частных самолетов.

Российский бизнесмен попал под британские и европейские санкции из-за вторжения России на Украину. В ЕС считают, что у него был привилегированный доступ к президенту РФ и очень хорошие отношения с ним.

При этом Абрамович неоднократно отрицал тесные связи с Путиным. Он также пытался сыграть роль посредника в мирных переговорах между странами – участницами конфликта.

В сообщении Министерства юстиции сказано, что два самолета Абрамовича нарушили экспортный контроль, когда вылетели в  Россию в марте. Общая стоимость самолетов составляет около 410 млн долларов. 

В Kobre & Kim отмечают, что Абрамович известен своим участием в мирных переговорах и гуманитарными усилиями.

Юристы уточняют, что олигарх не является государственным чиновником, не занимал политических должностей в России более 10 лет и не работал на государство с 2008 года.

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 