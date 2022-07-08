Роман Абрамович нанял адвокатов за 1450 долларов в час после ареста его самолетов

Российский миллиардер Роман Абрамович нанял американскую юридическую компанию Kobre & Kim. Несмотря на то, что он попал под санкции Великобритании и Евросоюза, санкции США на него не распространяются.

Представители Kobre & Kim говорят, что они будут предоставлять консультации в отношении судебных и административных разбирательств, взаимодействия с государственными органами и правительством.

Абрамович нанял адвокатов вскоре после того, как США получили ордер на арест двух его частных самолетов.

Российский бизнесмен попал под британские и европейские санкции из-за вторжения России на Украину. В ЕС считают, что у него был привилегированный доступ к президенту РФ и очень хорошие отношения с ним.

При этом Абрамович неоднократно отрицал тесные связи с Путиным. Он также пытался сыграть роль посредника в мирных переговорах между странами – участницами конфликта.

В сообщении Министерства юстиции сказано, что два самолета Абрамовича нарушили экспортный контроль, когда вылетели в Россию в марте. Общая стоимость самолетов составляет около 410 млн долларов.

В Kobre & Kim отмечают, что Абрамович известен своим участием в мирных переговорах и гуманитарными усилиями.

Юристы уточняют, что олигарх не является государственным чиновником, не занимал политических должностей в России более 10 лет и не работал на государство с 2008 года.