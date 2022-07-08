Дмитрий Медведев умело развеял слухи о разводе с женой

Недавно появились слухи о том, что бывший президент России Дмитрий Медведев и его жена Светлана расстались. Политик опроверг недостоверную информацию.

После появления слухов о расставании с женой Светланой экс-президент РФ Дмитрий Медведев вышел на связь и дал комментарии по поводу данных сведений.

Политик записал видеоролик, где поздравил свою супругу с Днем семьи, любви и верности, таким образом опровергнув сплетни о их разводе.

Поздравляю все российские семьи и тебя, Светлана, нашу семью с этим прекрасным праздником!

В ответ Светлана поблагодарила мужа.

Ранее появилась информация о том, что 57-летняя жена известного в России политика покинула государство. Так Светлана Медведева сама спровоцировала сплетни о расставании с супругом.

Также сообщалось, что семейная пара давно не проживает вместе.

Инсайдер сообщил:

Насколько мы слышали из нескольких источников, Светлана и Дмитрий Медведевы давно не живут вместе и, более того, Светлана даже не в России. Официальный развод в их случае - скорее формальность, которая может разве что помочь супруге бывшего президента не дёргаться при публикации каждого нового пакета зарубежных санкций.

Окунёмся в прошлое. Светлана и Дмитрий Медведевы расписались в 1993 году. В 1995 у них родился первый ребёнок - сын Илья.

Недавно наследник бывшего президента России вступил в политическую партию своего известного родителя - "Единую Россию".