Вред пива для мужчин: в алкоголе содержится женский гормон

Пиво считается одним из самых распространенных и повсеместно изготавливающихся напитков. Пиво вкусное, но много кто замечал, что если его пить много - можно сильно растолстеть. А для мужчин это еще и опасно. Чем же?

В частности, давайте поговорим о воздействии пива на организм мужчин и женщин. Обязательно нужно учитывать, что данная статья не столько об алкоголизме, сколько о скрытых недостатках пива.

Если посмотреть на пиво в целом, то оно в значительной степени увеличивает уровень женского гормона эстрогена, и снижает тестостерон. Именно поэтому у мужчин злоупотребляющих этот напиток может снижаться тембр голоса и расти грудь.

Самая основная проблема с пивом - это наличие в нем хмеля. Именно этот компонент относится к мощным консервантам, который применяются при изготовлении пива на протяжении многих веков.

Пиво начали делать начиная с 16 века. В те века в пиво добавляли еще и различные лекарственные растения. Из-за того, что воды чистой было достаточно мало, хмельной напиток лился просто рекой. Напиток просто не могли сделать плохим, а пить его могли везде, где заблагорассудится.

Лишь в Германии был основан закон о чистоте пива предписывал, чтобы в пиве использовались только вода, ячмень и хмель без добавок и вспомогательных веществ.

Сейчас легко заметить, что люди того времени считали пиво лекарством и вполне здоровым. Легенда гласит, что протестанты той эпохи были движущей силой Закона о чистоте пива. Считалось, что хмель снижает либидо!

Грязный секрет хмеля

Давным-давно немецкие производители пива сделали поразительное открытие: у женщин, которые собирали хмель, на самом деле менструации начинались раньше. Это также, по-видимому, снижает либидо и способствует феминизации тел мужчин.

Причина всего этого теперь известна: хмель является одним из самых мощных фитоэстрогенов (растительных эстрогенов) в мире. Видимо именно в этом и кроется тайна "пивной женственности".