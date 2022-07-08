Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о помощи Сирии

Делегация Российской Федерации в Совбезе ООН заблокировала резолюцию Совбеза ООН, предложенную США.

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций о международной помощи Сирии.

По заявлению российской делегацию, передает информагентство ТАСС, западный проект резолюцию не соответствует интересам Сирии.

Также Россия заявила о том, что соединенные Штаты ввели в заблуждение мировое сообщество.

"Западный проект резолюции СБ ООН о помощи Сирии игнорировал интересы Дамаска, а США пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество по данному вопросу, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский", - говорится в сообщении ТАСС.

США в свою очередь заблокировали российский проект резолюции о помощи Сирии.