Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о помощи Сирии
Делегация Российской Федерации в Совбезе ООН заблокировала резолюцию Совбеза ООН, предложенную США.
Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций о международной помощи Сирии.
По заявлению российской делегацию, передает информагентство ТАСС, западный проект резолюцию не соответствует интересам Сирии.
Также Россия заявила о том, что соединенные Штаты ввели в заблуждение мировое сообщество.
"Западный проект резолюции СБ ООН о помощи Сирии игнорировал интересы Дамаска, а США пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество по данному вопросу, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский", - говорится в сообщении ТАСС.
США в свою очередь заблокировали российский проект резолюции о помощи Сирии.
Опубликовано: Николай Скира
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