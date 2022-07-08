Диетологи назвали лучшие варианты омлета для похудения
Польза омлета для похудения зависит от способа его приготовления, размера порции, дополнительных добавок к блюду и начинки.
Омлет – это прекрасный завтрак с высоким содержанием качественного белка. В нем присутствуют все девять незаменимых аминоклислот, которые помогают укреплять и наращивать мышцы.
Для снижения калорийности можно приготовить омлет из двух белков и одного целого яйца. Желток является источником калорий и холестерина. Его минимальное содержание делает блюдо менее опасным для талии.
Омлет с зеленым перцем, помидорами и сыром позволяет контролировать калории и полезные жиры, увеличить содержание клетчатки и необходимых витаминов.
Яйца с халапеньо и помидором – это омлет в мексиканском стиле, который дает чувство сытости надолго и помогает избежать потребления соли, а также ускоряет обмен веществ.
Пикантный омлет с карамелизированным луком облает прекрасным вкусом, но минимальным содержанием жиров и калорий. К тому же в луке есть антиоксиданты.
Добавив в омлет копченый лосось, можно получить ароматное блюдо, богатое жирными кислотами омега-3. Такая еда улучшает пищеварение и способствует похудению.
Яйва, шпинат, помидор и оливки – идеальные ингредиенты для средиземноморского омлета, поставляющего в организм клетчатку, антиоксиданты, полезный жир и белок без лишних калорий.
Опубликовано: Светлана Репина
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