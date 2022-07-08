Путин подписал указ о награждении Газманова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Этим же указом звание заслуженного артиста России присвоено режиссеру-постановщику государственного Кремлевского дворца Марине Худиной.

Народный артист РФ Олег Газманов удостоен ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Газманова Олега Михайловича", - цитирует документ Рамблер.

Газманов свою творческую деятельность начал в группе "Атлантик", выступал в составе коллективов "Синяя птица", "Галактика", "Визит". Популярность пришла к исполнителю в 1987 году вместе с песней "Люси", которую артист спел с сыном Родионом.

После этого Олег Газманов создал группу "Эскадрон", с ней выступает по сей день.

Этим же указом звание заслуженного артиста России присвоено режиссеру-постановщику государственного Кремлевского дворца Марине Худиной.