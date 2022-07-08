США поставят Украине еще четыре РСЗО HIMARS
Соединенные штаты предоставят Украине четыре дополнительных ракетных систем залпового огня HIMARS, сообщает Reuters.
Кроме того, к ним будет поставлена 1000 высокоточных артиллерийских боеприпасов .
Об том в пятницу, 8 июля заявил высокопоставленный представитель Пентагона. Новый пакет военной помощи составит 400 миллионов долларов.
Чиновник сообщил журналистам, что новый пакет будет включать в себя, в частности, четыре пусковые установки HIMARS с ракетами, 1000 единиц боеприпасов высокоточной артиллерии калибра 155 мм, тактические машины и противоартиллерийские комплексы.
Ранее США уже поставили Киеву восемь РСЗО HIMARS. Это означает, что на вооружение у ВСУ 12 подобных систем.
Кроме того, по информации Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщает, что в новую поставку вооружений войдут РСЗО, которые стреляют еще дальше и обладают большей точностью, чем переданные ранее образцы.
Опубликовано: Николай Скира
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