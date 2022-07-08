Умер американский Ленни фон Долен, известный по сериалу «Твин Пикс»

Звезда американского кинемотографа Ленни фон Долен скончался на 64 году жизни.

8 июля издательство Variety заявило о смерти американского актёра Ленни фон Доллена, который скончался в возрасте 63 лет. Об этом журналу сообщила семья артиста. Причины преждевременной смерти фон Доллена не уточняются.

Ленни фон Доллен, посвятивший свою жизнь сцене, запомнился зрителям благодаря своим ролям в «Твин Пикс», «Флэш», «Один дома 3», «Будка у дороги» и другим фильмам и сериалам.