Умер американский Ленни фон Долен, известный по сериалу «Твин Пикс»
Звезда американского кинемотографа Ленни фон Долен скончался на 64 году жизни.
8 июля издательство Variety заявило о смерти американского актёра Ленни фон Доллена, который скончался в возрасте 63 лет. Об этом журналу сообщила семья артиста. Причины преждевременной смерти фон Доллена не уточняются.
Ленни фон Доллен, посвятивший свою жизнь сцене, запомнился зрителям благодаря своим ролям в «Твин Пикс», «Флэш», «Один дома 3», «Будка у дороги» и другим фильмам и сериалам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Умер звезда "Твин Пикс" американский актер Ленни фон Долен
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