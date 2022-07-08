Семья Шатунова проводит конкурс на лучший памятник музыканту

Родные певца Юрия Шатунова проведут конкурс на создание памятника, который установят на его могиле. Данные были получены с официального сайта певца.

Совсем неожиданная новость появилась на сейте артиста, который все еще продолжает работать

"Семья Юрия Шатунова объявляет конкурс на создание монументального памятника артисту, который установят на его могиле на Троекуровском кладбище", – указано в сообщении.

Основными критериями является изображение музыканта в полный рост так, чтобы его можно было выполнить из бронзы. Начало на сбор денежных средств открывается уже через несколько дней. Смерть была нежданная, поклонники обязаны правильно проводить своего кумира.

"Об этом будет сообщено дополнительно. На данный момент никаких сборов средств не производится. Остерегайтесь мошенников!" – указано на сайте.

Спешим напомнить, что Юрий Шатунов умер в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Музыканту стало плохо как раз вовремя отдыха в кругу друзей после концерта. Несмотря на своевременно приехавшую скорую, сердце певца перестало биться прямо по дороге в больницу. Даже реанимационные процедуры не дали никаких результатов. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

Похороны Шатунова состоялись 26 июня, где присутствовало более 10 тысяч человек. Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Церемония прощания была проведена онлайн-трансляция, которую увидели более 49 тысяч человек.