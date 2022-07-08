Китай обещает США твердый контрудар в случае провокаций

Пентагон сообщает о разговоре, состоявшемся между генералом американской армии Марком Милли и руководителем Объединенного штаба Китая генералом Ли Цзочэном.

Сообщается, что обсуждались вопросы ответственного управления конкуренцией и поддержания открытых линий связи.

По информации американской стороны, Милли подчеркнул важность участия Народно-освободительной армии в предметном диалоге по улучшению связи в кризисных ситуациях для снижения стратегических рисков.

Министерство оборону Китая цитирует слова Ли о том, что двумя армиям необходимо поддерживать взаимное уважение, контролировать риски, укреплять диалог, а не намеренно создавать конфронтацию и провоцировать инциденты.

Ли отметил, что Китай не готов идти на уступки и компромиссы в вопросах, касающихся его национальных интересов.

Он заявил, что каждый, кто будет провоцировать китайский народ, неизбежно встретит решительный ответный удар.

Ли призвал США прекратить военные отношения с Тайванем, не допускать потрясений в двусторонних отношениях с Китаем и не пытаться нарушить стабильность в Тайваньском проливе.

Он также сказал, что китайские вооруженные силы готовы решительно защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны.