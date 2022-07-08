Байден в прямом эфире зачитал ремарки телесуфлёра
Президент США Джо Байден вновь не смог грамотно воспользоваться своей шпаргалкой.
8 июля американский лидер Джо Байден вновь допустил роковую ошибку во время своих рассуждений касательно вердикта суда об отмене конституционных гарантий права женщин на аборт.
Байден не смог отличить ремарки телесуфлёра от собственной речи и озвучивал их во время прямого эфира. «Конец цитаты. Повторите строку», - с уверенностью заявил Байден и повторил ранее сказанное.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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