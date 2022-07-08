НАСА хочет установить на Луне ядерные реакторы

НАСА обратилось к нескольким компаниям с просьбой разработать планы ядерных реакторов, подходящих для установки на Луне. Предполагается, что будущая лунная база будет работать на ядерном топливе.

НАСА планирует основать человеческие поселения на Луне. Для этого агентство намерено отправить туда людей уже к 2025 году. Впоследствии база может стать стартовой площадкой для полетов на Марс.

Для колонизации Луны нужно создать инфраструктуру, в том числе обеспечить надежные источники энергии. В агентстве считают ядерную энергию лучшим вариантом.

Руководитель проекта Fission Surface Power в Исследовательском центре Гленна НАСА Тодд Тофил говорит, что это может стать шагом к разработке технологии для использования на Марсе.

Самой сложной проблемой он называет доставку на Луну реактора, который проблематично поместить в ракету.

Между тем в Космическом агентстве уже разработали реактор килоэнергии, который по размерам соответствует ракете. Он сможет генерировать 1-10 киловатт электроэнергии в течение 10 лет и более.

Основой является небольшой сердечник из обогащенного урана в оболочке из тяжелого металла. Для преобразования тепла в энергию используются поршни.

До загрузки топлива в реактор оно обладает слабой радиоактивность. Если ракета взорвется в атмосфере земли, это не создаст опасности для жителей планеты.