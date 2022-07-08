В Китае разрабатывают искусственный интеллект, который сможет определять партийную лояльность

Китайские ученые разработали искусственный интеллект, который может читать мысли чиновников Коммунистической партии.

Сообщается, что программа проверяет уровень лояльности к данной партии. В подтверждение опубликовано видео, на котором люди сидят перед мониторами и смотрят определенный контент.

В это время программное обеспечение анализирует сигналы их мозга, выражение лица, электрические реакции кожи. В итоге выдается «оценка лояльности».

В Китае назвали оборудование умной идеологией, использующей технологию искусственного интеллекта для оценки уровня политического образования.

Отчет об изобретении опубликовали 1 июля. Однако он был отозван после того, как вызвал широкий общественный резонанс.

Социолог их провинции Аньхой Сун Даань говорит, что технология основана на полиграфе, который называют еще детектором лжи. По его словам, это подтверждает, что Коммунистическая партия становится все более тоталитарной.

Даань поясняет, что к каждому члену партии относятся как к потенциальному агенту, способному выступить против нее.

Он считает, что использование такой технологии на чиновниках говорит о плачевном положении дел в партийных рядах.