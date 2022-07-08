Умер звезда "Твин Пикс" американский актер Ленни фон Долен

Звезде Голливуда было 63 года, о его уходе в трогательном посте сообщила сестра артиста.

Ленни фон Долен ушел из жизни еще во вторник, но об этом стало известно только сейчас, сообщает СтарХит.

О причинах смерти звезды Голливуда не уточняется.

"5 июля мир потерял прекрасного человека", - написала написала сестра актера Кэтрин в соцсетях.

Она отметила, что Ленни "был увлечен всем и всеми", "всегда вел за собой". И добавила, что брат "любил хорошо посмеяться", потому в память о нем нужно жить полной жизнью.

От предыдущих отношений жены у актера осталась приемная дочь Хейзел. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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