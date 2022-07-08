Президент Бразилии заявил, что санкции Запада против России провалились

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что экономические санкции Запада против России не сработали. Такое же заявление недавно сделал Владимир Путин.

Отношения Бразилии и России ранее вызывали критику со стороны США и европейских стран. К слову, встреча Путина и Болсонару состоялась всего за несколько дней до российского вторжения на Украину.

На днях выступая перед своими сторонниками президент Бразилии сказал, что США и Европа выстроили экономические барьеры против России, но они не дали результата. Свою позицию в отношении действий РФ он назвал «сбалансированной».

Болсонару не скрывает, что именно такая позиция позволила Бразилии покупать российские удобрения, ключевой ресурс для обширного сельскохозяйственного сектора страны.

Президент Бразилии уточнил, что Россия разделяет его опасения по поводу «суверенитета» Амазонии.

Болсонару часто называет критику другими странами его управления тропическими лесами посягательством на суверенитет Бразилии.

В июне состоялся телефонный разговор Болсонару и Путина, во время которого обсуждались вопросы продовольственной безопасности.