Диетологи назвали неожиданные эффекты тыквенных семечек

Тыквенные семечки оказывают положительное действие на организм, поскольку содержат множество полезных веществ.

В семенах тыквы присутствует цинк, который отвечает за работу иммунной системы, поэтому они позволяют защититься от болезней.

В тыквенных семечках есть клетчатка, которая необходима для нормального пищеварения. Но есть их съесть слишком много, может возникнуть дискомфорт в желудке.

Семечки являются естественным источником триптофана – аминокислоты, которая поддерживает сон. Они помогают хорошо высыпаться и забыть о бессоннице.

Тыквенные семечки богаты витамином D и насыщенными жирами. Но они калорийны, поэтому употребление такого продукта нужно контролировать.

В тыквенных семечках есть особые полифенолы, которые снижают риск рака молочной железы. В них также содержатся кальций и железо.

В семечках есть магний, который способствует ощущению спокойствия и помогает бороться со стрессами и нервным перенапряжением.

Но семечки тыквы необходимо тщательно пережевывать, иначе они могут вызвать механическое повреждение пищевода.