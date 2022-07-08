В Сенате США планируется секретный брифинг по чипам и технологиям

В Сенате США по инициативе Чака Шумера должен пройти закрытый брифинг, посвященный инновациям и технологиям. Там будет также обсуждаться законопроект о стимулировании производства полупроводников в США.

Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч МакКонелл заявил, что будет блокировать проект закона по предоставлению субсидий на 52 млрд долларов для производства полупроводников в США.

Он уточнил, что сделает такой шаг, если демократы примут участие в законопроекте о социальных расходах и климате.

На брифинге планируется обсудить двухпартийный законопроект об инновациях, жизненно важный для долгосрочной национальной безопасности страны.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена призывает Конгресс действовать быстро.

Она отметила, что корпорация Intel объявила об инвестициях 20 млрд долларов в открытие заводов по производству полупроводников в Огайо.

Если Конгресс пример субсидии на чипы, эта сумма может вырасти до 100 млрд долларов. Однако есть опасения, что Конгрессу не удастся прийти к соглашению до ноябрьских выборов.

Из-за постоянной нехватки чипов нарушилась работа автомобильной и электронной промышленности, некоторым компаниям пришлось сокращать производство продукции.