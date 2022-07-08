Хакеры украли криптовалюту на 620 млн долларов из игры Axie Infinity
The Block сообщает, что в марте хакеры украли около 620 млн долларов в криптовалюте из онлайн-игры Axie Infinity, основанной на NFT.
Министерство финансов США связывает злоумышленников с печально известной северокорейской группой Lazarus.
Мошенники разработали масштабную схему кражи. Они выдали себя за рекрутеров на Linkedin и обманом заставили инженера-разработчика игры Sky Mavis пройти «собеседование» на несуществующую должность.
Затем они отправили инженеру поддельное письмо-предложение в щедрым пакетом компенсаций и шпионским ПО.
После его загрузки хакеры получили доступ к сети блокчейна Axie Infinity Ronin, где пользователи переводили цифровые валюты на основе Ethereum.
Данное нарушение безопасности стало одним из самых крупных хищений криптовалюты в мире.
Но эксперты подчеркивают, что это не должно сдерживать распространение цифровых денег, ведь кража произошла из-за человеческого фактора.
Считается, что для сокрытия источника более 20,5 млн долларов криптовалюты, украденной у Axie Infinity, использовался микршер Blender.io. на него наложены санкции Министерства финансов США.
Опубликовано: Светлана Репина
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