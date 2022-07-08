Мизинцев: каратели из СБУ и нацбатальона «Цунами» прибыли в Николаев
Сотрудники СБУ и нацбатальона «Цунами» прибыли в Николаев для проведения карательных рейдов.
Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в Николаев начали прибывать сотрудники ВСУ и боевики нацбатальона «Цунами» для проведения карательных рейдов против местных жителей, которые поддерживают Россию.
Мизинцев отметил, что методы борьбы с инакомыслящими мирными жителями Николаева, которые планируют предпринять украинские неонацисты, схожи с методами, которые использовали нацисты на оккупированных территориях во времена Великой Отечественной Войны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Дрон армии Украины сбросил бомбу на село Новые Юрковичи в Брянской области РФ
Минобороны РФ: агенты СБУ и полк ВСУ «Цунами» прибыли в Николаев с карательными рейдами
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Националисты ВСУ готовятся к карательной операции против мирных жителей в Николаеве
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров