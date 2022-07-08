Мизинцев: каратели из СБУ и нацбатальона «Цунами» прибыли в Николаев

Сотрудники СБУ и нацбатальона «Цунами» прибыли в Николаев для проведения карательных рейдов.

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в Николаев начали прибывать сотрудники ВСУ и боевики нацбатальона «Цунами» для проведения карательных рейдов против местных жителей, которые поддерживают Россию.

Мизинцев отметил, что методы борьбы с инакомыслящими мирными жителями Николаева, которые планируют предпринять украинские неонацисты, схожи с методами, которые использовали нацисты на оккупированных территориях во времена Великой Отечественной Войны.