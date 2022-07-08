Новым гербом Харьковской области стал российский двуглавый орел

В Харьковской области утвердили новый символы региона - они взяты из России.

Руководство харьковской области согласовало новые символы региона, сообщают в пресс-службе в новой администрации.

Из заявления пресс-службы следует, что новые символы будут частично скопированы и государственных символов Российской Федерации.

Так. гербом станет триколор. Первый из его цветов - малиновый. Остальные два цвета такие же как и у России - синий и красный.

Что касается герба, то им станет, как и у РФ, двуглавый орел с державой. Отмечается, что это должно символизировать принадлежность к российским землям.