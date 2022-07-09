ВГА Харьковской области ввело военное положение на освобождённых территориях

Пресс-служба временной гражданской администрации Харьковской области сообщила о введении военного положения в регионе.

9 июля временная администрация Харьковской области приняла решение о введении военного положения в регионе с целью упрощения поддержания безопасности российскими военными. Также в Харьковской области ввели комендантский час для мирных граждан, который действует с 10 вечера до шести утра.

К текущему моменту российские войска контролируют порядка двадцати процентов Харьковской области, занимая такие районы как Волчанский, Изюмский, Харьковский и Купянский.