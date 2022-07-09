CNBC: Илон Маск расторг сделку о покупке Twitter
Бизнесмен Илон Маск принял решение не покупать американскую социальную сеть Twitter.
В субботу американский телеканал CNBC сообщил, что юристы Илона Маска объявили о решении предпринимателя отказаться от сделки по покупке Twitter, полностью аннулировав прежнее соглашение с владельцами данного сайта.
Юристы Маска сообщают, что причиной для скоропостижного разрыва договора является нарушение "Твиттером" ряда пунктов в контракте, которые были запрошены Илоном Маском.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Дрон армии Украины сбросил бомбу на село Новые Юрковичи в Брянской области РФ
Минобороны РФ: агенты СБУ и полк ВСУ «Цунами» прибыли в Николаев с карательными рейдами
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Националисты ВСУ готовятся к карательной операции против мирных жителей в Николаеве
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров