CNBC: Илон Маск расторг сделку о покупке Twitter

Бизнесмен Илон Маск принял решение не покупать американскую социальную сеть Twitter.

В субботу американский телеканал CNBC сообщил, что юристы Илона Маска объявили о решении предпринимателя отказаться от сделки по покупке Twitter, полностью аннулировав прежнее соглашение с владельцами данного сайта.

Юристы Маска сообщают, что причиной для скоропостижного разрыва договора является нарушение "Твиттером" ряда пунктов в контракте, которые были запрошены Илоном Маском.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 