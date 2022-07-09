CNBC: Илон Маск расторг сделку о покупке Twitter

Бизнесмен Илон Маск принял решение не покупать американскую социальную сеть Twitter.

В субботу американский телеканал CNBC сообщил, что юристы Илона Маска объявили о решении предпринимателя отказаться от сделки по покупке Twitter, полностью аннулировав прежнее соглашение с владельцами данного сайта.

Юристы Маска сообщают, что причиной для скоропостижного разрыва договора является нарушение "Твиттером" ряда пунктов в контракте, которые были запрошены Илоном Маском.